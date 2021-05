Akce se kvůli vládním omezením uskuteční v náhradním termínu ve středu 8. září 2021. Účastníci se tak potkají na startu přesně měsíc po zakončení olympijských her v Tokiu. Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou už nyní přihlásit na https://www.olympijskybeh.cz/zavody/hodonin-2021.

“Věříme, že v září budeme moct vyběhnout naplno a v co největším počtu běžců. Navíc i spolu s olympioniky, kteří už tou dobou budou zpátky z Olympijských her v Tokiu a mohou se tak k šíření olympijských myšlenek pohybem připojit,” uvádí generální sekretář Českých odpadních vod Petr Graclík. Cílem letošního T-Mobile Olympijského běhu bude co nejvíce znovu nastartovat sportování dětí i dospělých. Pro všechny dospělé běžce je navíc připravena motivační novinka - dřevěná medaile pro všechny dospělé účastníky, kterou zajistil titulární partner akce T-Mobile. „Tímto projektem chceme připomínat, že výhody digitálního světa je potřeba využívat uvážlivě a žít i mimo svět onlinu. Proto je každý, kdo se závodu zúčastní, už teď naším vítězem. Mám radost, že právě naše medaile ocení a umocní každý běžecký zážitek po celé republice,“ říká Ladislav Báča, ředitel marketingové komunikace společnosti T-Mobile Česká republika.

Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu ožívá již přes třicet let a může u toho být každý. Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na připravené trasy. Po celé zemi se uskuteční desítky běžeckých akcí v jednotlivých okresech. Mezi nimi nebude chybět ani závod v Hodoníně, který nabídne trasu na 6,4 kilometrů. Připraven bude i závod pro děti do 15 let o délce 300 a 800 metrů. Všechny běhy rozmístěné na desítkách míst po celém Česku budou mít jeden společný cíl – odstartovat najednou v 18 hodin, a to přímo z éteru Českého rozhlasu Radiožurnálu. Všechny běhy se každoročně konají jako oslava celosvětového Olympijského dne, který je zároveň výročím založení Mezinárodního olympijského výboru. Do Česka přinesl myšlenku Olympijských běhů v roce 1987 legendární běžec Emil Zátopek. V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2020 vybrali běžci společně pro Českou olympijskou nadaci téměř 500 tisíc Kč. Registrace do všech závodů probíhají na https://www.olympijskybeh.cz/zavody/hodonin-2021. Startovné začíná na 250 Kč. Děti do 15 let běží v rámci regionálních dětských závodů za symbolické startovné 30 Kč. Akce je pod záštitou starosty Hodonína.

Ředitel závodu pro rok 2021 je Milan Kuchyňka a jeho tým.

Jiri Humpolik

Děkujeme organizátorům závodu za zaslaný příspěvek.