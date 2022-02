Na účastníky čeká 100 metrů plavání bez možnosti použití neoprénů, 6 kilometrů jízdy na kole a 3 kilometry běhu. Organizátoři mysleli i na dětské závodníky do patnácti let, na které čeká 25 metrů plavání, 3 kilometry na kole a 1 kilometr běhu. Akce se uskuteční v Lužicích u rybníka Lužák. Prezentace účastníků začíná v jednu hodinu a samotný závod ve dvě hodiny. Startovné činí 200 korun. Lidé mohou přijít závodníky podpořit od dvou hodin.

,,Zatím je přihlášeno celkem 20 závodníků. Z toho pět žen a jeden účastník v dětské kategorii Malý Drsňák. Z našeho plaveckého klubu závodí osm lidí,"prozradil jeden z organizátorů z Oddílu sportovního plavání Hodonín, Marek Jedlička.

Celou zimu se otužilecká parta z oddílu chodí 2-3 krát týdně otužovat. V průběhu roku se pravidelně účastní bazenových závodů i dálkového plavání na otevřené vodě, kde se jim daří v rámci českého poháru. ,,Jako přípravu na tyto závody jsme se zúčastnili každoročnho zakončení plavecké sezóny 31.12. na Lužáku a týden před tím závodů v Břeclavi na řece Dyji," poodkrývá Jedlička.

Začátek otužilecké éry sahá do začátku doby covidové. V době uzavření všech sportovišť začala část plavců trénovat na rybníku Lužák, a to v zimě některé dovedlo až k otužování. Právě při plavání v ledu vznikla myšlenka uspořádat opravdový zimní triatlon bez možnosti použití neoprénu. Tornádo v létě 2021 kompletně zničilo areál Lužák a tím i zázemí pro plavce. ,,Tímto závodem chceme přispět k oživení tohoto úžasného místa i v zimě, kdy sem chodí sportovat spousta Drsňáků," uvádí Jedlička.

Otužování oddíl zařadlil do tréninku i z toho důvodu, že se jeho členové v příštím roce chystají zdolat kanál La Manche, a to štafetovým způsobem. ,,Tento zimní triatlon však bereme jako příjemné zpestření otužování. Mělo by se jednat o jediný závod svého druhu v České Republice," uzavírá Jedlička.