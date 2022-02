Triatlon, víc než olympiáda! Pohlédněte do tváří Lužickým drsňákům 2022

Lužice už znají svoji drsňačku a drsňáka! Oddíl sportovního plavání Hodonín uskutečnil první sobotu v únoru nultý ročník závodu s názvem Lužický Drsňák - Opravdový zimní triatlon, ve kterém nešlo o čas, ale o to jej zdárně dokončit. To nakonec zvládli všichni závodníci, ale jednoduché to opravdu neměli. Děkujeme panu Marku Jedličkovi za dnešní příspěvek.

Lužický Drsňák - Opravdový zimní triatlon měl v letošním roce svoji premiéru. | Foto: Se souhlasem Marka Jedličky.