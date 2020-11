Třicet let pomáháme rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, již třicet let pomáhá rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v celém Jihomoravském kraji, na Vysočině i ve Zlínském kraji. Protože tento rok slavíme krásných třicet let, rádi bychom tyto informace šířili do světa. Chceme, aby se potenciální rodiny, které jsou v systému pomoci samy, dozvěděly o této možné podpoře.

Již třicet let pomáháme rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením | Foto: Archiv / Společnost pro ranou péči