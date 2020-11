Myslím si, že nikoho z nás moc netěší, že nemůžeme chodit do školy. Naše krásná třída na ZŠ Pražská ve Znojmě je bez dětí prázdná a smutná. Alespoň na chvíli se rozezní zvuky z počítače a vaše dětské hlásky se ozývají od vás z domů při online vyučování. I když výuka online nikdy nenahradí běžnou výuku ve škole, snažíme se, aby byla alespoň trochu efektivní a pro vás něčím poutavá. Máte také svoje zkušenosti a zážitky s distační výukou? Podělte se s ostatními čtenáři. Na vaše příspěvky a fotky se těšíme na e-mailu redakce.hodoninsky@denik.cz​.

K online distanční výuce se se svými třeťáky musela vrátti i učitelka Marcela Přibylová ze znojemské základní školy v Pražské ulici. Foto: archiv Marcely Přibylové | Foto: Deník / Martin Moštěk

Ale v něčem je pro nás výuka na dálku super a to v tom, že můžeme v klidu zpívat, i když je kolektivní zpívání zakázáno. Protože přes počítač nikoho při zpěvu nenakazíme. Vyzkoušeli jsme si to s metalofonem, na který hrála paní učitelka a kuchyňským náčiním, na které hrály děti. Vařečky, lžičky, misky i hrnce tvořily dokonalý rytmický doprovod. Dokonce nám zazpívali i sólisté. Budeme s tím pokračovat s cimbálem i s housličkami.

Byl skvělý pokus s názvem SOPKA, který si pro vás připravil váš spolužák Marek N. do online hodiny prvouky. Můžete si zkusit znovu, potřebujete k tomu plastelínu, plech, jedlou sodu a ocet. POZOR! Vybouchneme! Také metematická hra od Dianky se nám líbila. Ve čtvrtek 22. října jsme měli český jazyk a prvouku v jednom. Dvě mouchy jednou ranou, jak se říká. Na děti čekalo veselé ovoce a s ním i nějaká veselá zelenina. Za úkol děti měly seřadit a napsat názvy podle abecedy, potom vypsat zeleninu a všechny druhy pojmenovat. Povedlo se všem dětem.