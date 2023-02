Třináctý ročník Vinařského plesu v Čejkovicích. Návštěvníci ochutnali nová vína

Co by to byla jižní Morava bez pořádného Vinařského plesu. V sobotu 4. února jeden takový proběhl v Čejkovicích na Hodonínsku. Do místního kulturního domu přijela zahrát dechová hudba Túfaranka, do vinárny zase cimbálová muzika Grajcár.

Třináctý ročník Vinařského plesu v Čejkovicích. Návštěvníci ochutnali nová vína | Foto: Jiří Balát

Tancovalo se a veselilo do nočních hodin. Na místě nechyběla bohatá tombola a samozřejmostí byla degustace nových vín z produkce čejkovických vinařů. Před půlnocí sál ovládlo vystoupení moravského folklórního souboru Břeclavan a také trojnásobné mistryně v Pole dance Barbory Orságové. Jak jste si užili masopust? Posílejte nám fotky Atmosféru večera dokázal zachytit fotograf Jiří Balát, který je autorem snímků v bohaté galerii.