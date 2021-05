Tým zaměstnanců Zoo Hodonín se již druhým rokem rozhodl dopravovat z bodu A do bodu B ekologicky a navíc zadarmo, a to v rámci májové výzvy DO PRÁCE NA KOLE.

Ježdění na kole má mnoho výhod, zdravím počínaje, přispění k rozvoji města konče. | Foto: Se souhlasem ZOO Hodonín

Dvě třetiny měsíce mají účastníci reprezentující zoo za sebou a za tu dobu ujeli dohromady krásných 1053 kilometrů. Celkem se v Hodoníně do výzvy zapojilo 164 účastníků a nejlepší zoojezdkyně, chovatelka primátů Petra Bílková, která dojíždí do Hodonína ze Starého Poddvorova, se mezi nimi zatím drží na krásném 21. místě s celkem ujetými 349 kilometry! Někteří z pracovníků zoo původně neměli v plánu se do výzvy zapojit, jezdí totiž do práce na kole téměř denně a celoročně i bez výzvy, ale přesto se většina z nich nakonec přihlásila. Jiné ale právě tato výzva motivovala ke změně a bezmotorové dopravování se jim zalíbilo natolik, že z kola minimálně do zimy nesesednou. Naplňují tak cíl výzvy, kterým není podávat sportovní výkony, ale zjistit, že pravidelný aktivní pohyb má mnoho výhod, od zlepšení zdraví, zpestření pracovní rutiny a posílení týmové spolupráce až po přispění k rozvoji města a pohybu po něm.