Nemocnice TGM Hodonín urgentně požaduje pro svá exponovaná oddělení krevní skupiny + a -, ve kterých jsme opět přes letní měsíce kvůli dovoleným našich pravidelných dárců a zvýšené potřebě krve "na suchu".

Hodonínská nemocnice nutně hledá dárce krve. | Foto: Nemocnice TGM

Právě v těchto krevních skupinách, žádaných na našich operačních sálech, ARO, JIP, interně či onkologii nejvíce, jedeme přes letní měsíce tak trochu s "odřenýma ušima", o čemž svědčí i pár důležitých čísel z naší transfuzky:"Od 1. června do 11. srpna k nám přišlo 576 dárců , z toho 157 se skupinou 0+ a 49 dárců skupiny 0-. Ve stejném časovém rozmezí se přitom VYDALO 173 ks krevních konzerv 0+ a 60 ks krve 0-. Ještě, že jsme měli aspoň nějakou zásobu z předešlého měsíce, teď už ale zásoby těchto skupin kriticky docházejí," dala nahlédnout do odběrové statistiky posledních týdnů vrchní laborantka HTO Lenka Čtvrtečková. Děvčata z našeho Pracoviště hematologie a transfuzní služby tak prosí všechny pravidelní i příležitostné dárce 0+ a 0-, aby přišli pomoct, a to hned v pondělí 16. a v úterý 17. srpna, kdy máme další ODBĚROVÉ DNY. Pro prvodárce: REGISTRACE dárců je od 6.00 do 7.30 přímo na našem Pracovišti hematologie a transfuzní služby. Pokud vaši krevní skupinu neznáte, rádi vám ji během chviličky zjistíme na místě. Děkujeme, že nám pomáháte, bez vás by klíčová oddělení nemocnic nemohla fungovat