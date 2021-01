Samozřejmě jsme při tom dodrželi všechna opatření, protože zdraví našich uživatelů a zaměstnanců bylo vždy na prvním místě. Vánoční přípravy u nás vypukly už 4. prosince. I přesto, že jsme nemohli za brány zařízení, na zahradě jsme nazdobili "Vánoční altánek".

Venku byla sice zima, ale nás to nezaskočilo a horká černá i bílá čokoláda tekla proudem a kdo má alergii na mléko, dostal nealko punč. Bylo to krásné zahájení adventu. No nebylo by skvělé udělat z rozsvícení altánku novou tradici?

A pak přišel 5. prosince a s tímto dnem i nadpozemská návštěva. S čerty nejsou žerty, jak se říká. A je to tak, i u nás je musel krotit Mikuláš s Andělem. Kniha hříchů byla popsaná jen velmi sporadicky, takže se nakonec povedlo všechny klienty zachránit! Díky kolegyním za skvělé odpolpytel na hříšníky.

Zdobení vánočního stromku umocnilo čas pohody a klidu. Nadešel Štědrý den. Pomalu jsme začali hodnotit končící rok a než jsme se nadáli, je tu rok mladý, rok 2021. Kéž by byl úplně obyčejný, prostě "normální".

Silvie Vedralová

ředitelka Domova na Jarošce