Naše čtenářka, paní Kučerová z Hodonínska prožívá nelehké období. Procházky přírodou a psaní básní ji dodávají sílu. Čím se odreagováváte vy? Vyfoťe, co vám zabírá na zimní chmury a pošlete nám fotografie na e-mailovou adresu hodoninsky@denik.cz. Rádi je zveřejníme.

Letošní sníh už pomale taje, ale vzpomínka po něm zůstává na fotografiích. FOTO: Anna Kučerová | Foto: Deník / VLP Externista

Na fotografiích je naše ulice, náš malý pejsek, zamrzlé jezírko, zahrada a moje klívie. Ten sněhulák v růžové sukýnce je baletka, co postavila nejstarší vnučka, které je osm let. Chodí do baletu, ale nyní nemohou, a tak dostaly za úkol vytvořit něco, co je spojené s baletem a ona postavila sněhuláka baletku. Je u nás sice už málo sněhu, ale snad si toto mrazivě krásné období ještě užijeme.