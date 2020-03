V této nelehké době jsme se jako první snažili zaopatřit naše nájemníky v domově pro seniory. Byly jim dodány roušky, které našili dobrovolníci z řad hasičů a dobrovolníků. Dále jim byla nabídnuta pomoc s nákupem potravin a léků.

Blatničtí hasiči dezinfikovali zastávky i kontejnery | Foto: archív SDH Blatnice pod Sv. Antonínkem

To samé platí i pro všechny naše spoluobčany, kteří jsou závislí na pomoci ostatních. Pro tyto účely obec společně se zaměstanci Služeb obce Blatnice zřídila speciální telefonní číslo, kam se na nás mohou lidé obracet. Místním rozhlasem jsme vyzvali občany, aby ušité roušky, které mají navíc a mohli by je poskytnout, donesli na obecní úřad. Naopak jsme dali na vědomí těm, co si nemohou roušky opatřit, že si pro ně mohou na OÚ přijít.