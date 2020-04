V Čejči učí videem, čtou přes Skype, děti dokumentují pomoc doma

V den uzavření školy jsme si ani náhodou nedovedli představit, co nás a naše žáky vlastně čeká. V prvních dnech jsme neustále diskutovali, co dál, jak žákům i rodičům celou domácí výuku usnadnit. Bylo to opravdu obtížné, neboť situace se měnila každým dnem. Vše jsme nakonec přijali jako novou výzvu. Jako příležitost pro žáky, učitele i rodiče naučit se něco nového. Příležitost k dalšímu rozvoji školy.

Žáci v Čejči dokumentují i svoji pomoc doma | Foto: Foto: zdroj ZŠ Čejč