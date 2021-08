Paní Pavlína Pochylá z Hodonína tento rok slaví desvadesát let. Mezi gratulanty nemohl chybět ani starosta města Hodonín, pan Libor Střecha. Přejeme paní Pochylé hlavně hodně zdraví a plno dalších spokojených let.

Krásné životní jubileum oslavila paní Pavlína Pochylá z Hodonína. | Foto: archiv Města Hodonín

Úctyhodných 90 let v sobotu 7. srpna oslaví paní Pavlína Pochylá z Hodonína. Rodačka z Moravské Nové Vsi pochází z pěti dětí a v Hodoníně žije již více než 60 let. I ve svém věku jí nechybí smysl pro humor a vitalita. Pracovní léta strávila v elektrárně, kde pracovala jako jeřábnice. Ve volném čase ráda háčkovala a také vyšívala obrazy. Jeden z nich darovala i do Ameriky, kde vzbudil zasloužený obdiv. Příjemná paní vychovala dva syny a dceru. Nyní jí dělá radost sedm vnoučat, pravnoučata, a je dokonce i praprababičkou. K jejímu krásnému jubileu poblahopřál paní Pochylé také starosta Libor Střecha. Připojujeme se s gratulací a přejeme hlavně hodně zdraví!