Na mnoha místech na Slovácku se na jaře konají různé košty, při kterých jsou návštěvníci vábeni na jedno "lákadlo". Například na košt vína, na klobásy či pálenky. V obci Louka, která se nachází pár kilometrů od centra Horňácka Velké nad Veličkou, pořádali organizátoři ve spolupráci s místními zahrádkáři v kulturním domě tradiční "dvojkošt" - koštu trnek „od varených po tekuté“. V pořadí to byl již 15. ročník. Návštěvník tak mohl podle názvu akce ochutnat zpracované modré ovoce ve dvojí podobě, a to ve formě povidel včetně upečených pochutin od "úckých" hospodyněk a tekutých pálenek.

V horňácké obci Louka se uskutečnil už tradiční, na Slovácku nečastý, košt | Foto: Tonda Vrba

„Jako hlavní motto jsme si pro letošní ročník zvolili parafrázi názvu oblíbeného televizního pořadu - "Co naše babičky uměly uvařit a upéct a my už dávno zapomněli, jak to chutná“, prozradila jedna z pořadatelek a předsedkyně kulturní komise Denisa Chrenčíková.

V přípravě na samotnou finální prezentaci vyhodnotila desetičlenná degustační komise zkušených kuchařek 18 vzorků povidel, které do soutěže přihlásili místní i přespolní. Nejlepší vzorky byly vybrány a vítězi se stali: 1. místo: Bohumila Kolaciová (r. 2019) , 2. místo: obec Louka (2015), 3. místo: Květoslava Maňáková.

Z tradičních jídel se sešlo na stole v předsálí 39 vzorků. „Bylo zde pět druhů bálešů, tři druhy patentů, krajance, mřížkový koláč, šátečky, Horňácké pralinky, ovesné sušenky, trnkový vdolek, rolády, taštičky a mnoho dalšího. Jako hlavní jídlo se prezentovala trnková omáčka s uzeným masem a knedlíkem, kynuté šišky plněné povidly, nivnická kyselica s trnkami, polévka kyselica se sušenými trnkami a pěry s povidly," vyjmenovala nabídku Chrenčíková.

„Každý vzorek byl vystaven pro představení jedlíkům, protože jak známo, jíme i očima, a také ne každý si z názvu místní speciality dokáže představit, o co jde. Proto byly vzorky na výstavce očíslovány a každý si mohl následně zakoupit jídlo podle vybraného čísla," dodala předsedkyně kulturní komise.

V neposlední řadě zde byla i tradiční součást výrobků z trnek, která "vládne" regionu. Tedy ta nejprůzračnější, nejtekutější část slivovice. „Výstavku a vzorky slivovice, ale i dalších ovocných destilátů, připravila naše akční organizace zahrádkářů. Celkem bylo posbíráno 88 vzorků destilátů od 66 pěstitelů. Z toho 13 vzorků byly ovocné destiláty netrnkové. Z hodnocených vzorků dvanáctičlenná odborná komise udělila deseti vzorkům zlatou medaili.

„Akce by se nemohla nikdy uskutečnit bez obětavých organizátorů z kulturní komise a zahrádkářů, kuchařek a pekařek, pěstitelů a dalších pomocníků, propagátorů či podporovatelů, kterým patří velké poděkování," doplnil spokojený starosta Libor Kolacia s tím, že je to výtečná propagace kulturních aktivit obce a vůbec horňáckého regionu.

U gurmánské události nechyběl ani již tradiční doprovodný folklorní program, o který se postaraly dětský folklórní soubor Lúčánek, místní Mužský sbor a po celou dobu koštu vyhrávala ke zpěvu, tanci a poslechu Horňácká cimbálová muzika Jožky Staši z Lipova.

Pro dokreslení "voňavé" atmosféry bylo místo konání vyzdobeno dětmi ze zdejší mateřské školy, která také přispěla chutným zákuskem. Básničkami o trnkách a upečenými trnkovými rarášky zase zabodovaly děti ze Základní školy Louka.

Text, foto, video: Tonda Vrba