Téměř 600 metrů dlouhý řetěz srdcí vytvořili žáci z mateřských i základních škol po celém Česku. Děti poslaly do soutěže pokreslená metrová srdce z hladké lepenky, která poté organizátoři vzájemně propojili. Vytvořili tak český rekord o nejdelší řetěz propojených srdcí. Výtvarnou soutěž s názvem Každé srdce má své jméno organizovala Základní škola v Ježově, kde si včera (24. 5.) oceněné děti převzaly své výhry. Žáci malovali na podklad ve tvaru srdce kresby, do nichž promítli pocity a strachy spojené s pandemií koronaviru i s válkou na Ukrajině. Metrová srdce nyní zdobí ježovské školní hřiště, později je organizátoři přesunou do Prahy, kde budou součástí výstavy u příležitosti českého předsednictví Evropské unie.

„Děti v nedávné době čelily pro ně neobvyklým životním situacím, ať už v podobě pandemie koronaviru, ničivého tornáda na jihu Moravy, nebo války na Ukrajině. Samy se staly ohroženou skupinou, která neví, jak dát najevo své emoce. Nemohly je pořádně sdílet se svými kamarády. Chyběla jim společnost těch, s nimiž se vídají například v zájmových kroužcích. Na dlouhou dobu jim skončily sportovní aktivity, nemohly rozvíjet své talenty. Všechny tyto pocity, nálady, vjemy, nápady a prožitky promítly do svých výtvarných děl,“ říká ředitel ŽŠ Ježov na Hodonínsku PhDr. Jaroslav Žák, který je autorem projektu a spolu s kolegy vše zorganizoval.

Děti vyráběly pod dohledem svých učitelů metrová srdce, která jsou propojena do více než 600 metrů dlouhého řetězu kolem ježovského školního hřiště. Do akce se zapojilo 57 škol z celé republiky. Děti se mohly výtvarné soutěže zúčastnit ve třech kategoriích – mateřské školy, první stupeň základní školy a druhý stupeň základní školy. Z nejmenších dětí si první místo odnesla Mateřská škola Mozaika v Hodoníně. Mezi žáky prvního stupně zvítězili umělci ze ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, kteří na svém srdci ztvárnili ničivé tornádo, jež loni postihlo jižní Moravu.

V kategorii starších žáků pak porota ocenila „zlatem“ teenagery ze ZŠ Mutěnice. „Naše srdce znázorňuje anděla strážného, který spolu s mrtvými odchází ze světa. Vedle anděla jsou zobrazeny známé osobnosti, které zemřely během pandemie covidu, a nemohly mít takové poslední rozloučení, jaké by se patřilo. Inspirovaly nás prázdné kostely. Když v televizi vidíte na pohřbu jen nejbližší rodinu, je to velmi smutné,“ popisuje vítězné srdce 14tiletá Patricie ze ZŠ Mutěnice, která jej vytvořila se spolužáky Michaelou a Jiřím. Odborně je v hodinách výtvarné výchovy vedla učitelka Mgr. Markéta Labudová: „Do soutěže se zapojili všichni žáci naší školy, pracovali ve skupinkách. Nejtěžší bylo vymyslet a domluvit se, co na srdíčku bude vyobrazeno. Některé více oslovilo téma covidu, jiní zase malovali něco z minulosti, po čem se jim stýskalo, jak a s kým trávili svůj čas, další nezapomněli poděkovat záchranným složkám za péči a pomoc v této nelehké době, mezi náměty se dostala i smutná situace na Ukrajině. Skupinka, která získala první místo, si to dle mého názoru opravdu zasloužila. Navrhla šest srdcí, tři z nich výtvarně zrealizovala. Jedno z nich pak získalo ocenění.“ Výherci na slavnostním vyhlášení dostali kromě diplomu také malířské stojany nebo stavebnici Merkur. Řetěz srdcí organizátoři z ježovského hřiště přesunou v září do Prahy, kde bude k vidění v prostorách vybrané historické zahrady v rámci českého předsednictví Evropské unie.

„Z výtvorů se nám vybíralo těžko. Bylo patrné, že děti do svých kreseb promítaly všechny úzkosti a strachy, které v minulém období zažily. Mě osobně kromě vizuální stránky nejvíce přitahovala díla, která vyjadřovala naději,“ popisuje farář Mgr. Jan Šimoník, jeden z porotců. Výtvarnou soutěž s hlavním motivem srdce podpořila i Česká kardiologická společnost. „Naše srdce toho za poslední dva roky musela spoustu zakusit, a to nejen po fyzické stránce, které se my kardiologové věnujeme. Uzavření škol, ničivé živly i války zranily srdce těch nejmenších a na jejich pocity nesmíme zapomínat,“ uzavírá profesor Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti.

Dominika Cardová