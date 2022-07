Na více než 500 hnízdech čápů bílých v Česku aktuálně registrují ornitologové malá čapí mláďata, na 302 hnízdech už jsou mláďata vzrostlá. To vše ví Česká společnost ornitologická (ČSO) díky téměř devíti stovkám dobrovolníků, kteří už se letos zapojili do sledování hnízd čápů bílých a zadali pozorování na https://www.birdlife.cz/capi/. Ornitologové i nadále vyzývají veřejnost ke kontrole čapích hnízd. Právě v tomto období mladí čápi na hnízdě postávají, trénují let a komunikují s rodiči i mezi sebou a je snadné je spočítat.