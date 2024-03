V Masarykově muzeu v Hodoníně i tentokrát proběhne akce Velikonoce se blíží...

Stalo se již tradicí, že v týdnu po postní neděli probíhá v Masarykově muzeu v Hodoníně v sále Evropa na Národní tř. 21 u příležitosti blížících se velikonočních svátků akce s názvem Velikonoce se blíží…Tentokrát se ovšem uskuteční v rozšířeném formátu čtyř dnů, a to ne jenom pracovních. Návštěvníci zde mohou zavítat od úterý 19. do čtvrtka 21. března v čase od 8.30–12 a 13–16.30, a také v sobotu 23. března od 13 do 17 hodin.

Velikonoce se blíží... - foto z minulých let | Foto: poskytl Tomas Gronsky

Celá akce klade důraz na interaktivitu, proto ti, kteří do sálu Evropa zavítají, mohou nejen obdivovat šikovné ruce řemeslníků, ale také si některou techniku pod jejich odborným dohledem vyzkoušet. Co se týká předvádějících, během čtyř dnů se prostřídá celkem dvacet osm řemeslníků. Tak bohaté zastoupení je možné díky finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK. Jak už bývá po léta zvykem, největším počtem budou zastoupeny malérečky kraslic. Paní Mikušová ve svých devadesáti letech předvede techniku kraslic vyškrabovaných (rýsovaných, gravírovaných) za pomocí břitvy. Rozšířenou techniku batikovaných kraslic předvedou paní Čiháková, Konečná a Chlapečková, techniku kraslic zdobených slámou ukáže paní Jurigová. V posledním období jsou populární kraslice dírkované a zdobené pomocí drátku, kterými se zabývá paní Cempírková. Jako v Japonsku. Nádherně rozkvetlé mandloně barví do růžova jižní Moravu Zajímavá je také technika kraslic zdobených krepovým papírem, která se používala kdysi v klášterech a ovládá ji paní Straková. Kraslice zdobené barevnými nitěmi, předvede paní Valuchová. Na akci nebudou chybět zdobené velikonoční perníčky od paní Pribišové, Pantlíkové nebo Redkové a oblíbené pletení tradičních pomlázek vysvětlí a ukáže pan Netík. Mezi předváděnými výrobky mají své trvalé místo ty ze dřeva, ať už to jsou píšťalky, šperky a loutky pana Němce, soustružené dekorativní hračky či mísy pana Tetura a Floriána nebo vyřezávané velikonoční ozdoby manželů Hutěčkových. Velikonoce se blíží… - plakátZdroj: poskytl Tomas Gronsky Ani letos nemohou chybět výrobky z kukuřičného šustí, figurky od paní Pavkové a Kočišové, dekorativní, užitkové předměty od paní Michálkové. Svým mistrovstvím v keramickém oboru se pochlubí paní Kaňovská. K tradiční velikonoční akci již nedomyslitelně patří také včelaři se svými výrobky z včelího vosku. Nabídku řemesel také oživí paní Charvátková s výrobky z korálků a drátku, paní Jarošková frivolitkovou krajkou, paní Mazouchová s výrobou dekorací a šperků technikou Tiffany nebo paní Vykydalová s populární výrobou ozdob z mýdla. Pálenkový košt na Kyjovsku. Takový nenajdete co do počtu vzorků nikde na světě Pro předem nahlášené skupiny předškoláků a školáků je připraveno Putování s beránkem, dopolední pásmo jarního velikonočního zvykosloví spojené s výstavkou. V samoobslužné formě si je mohou projít odpoledne i další návštěvníci. Doufáme, že uvedená akce se bude líbit a návštěvníci si kromě pěkných dojmů odnesou i nějaký malý dárek. Více informací se dovíte na webu Masarykova muzea i vyvěšených plakátech. Těšíme se na vaši návštěvu