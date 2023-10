/Nová Lhota/ Tóny a zpěvem hudecké horňácké muziky Petra Mičky, štamprlkou životabudiče z modrého ovoce a chutným tvarohovým vdolečkem byli vitání na prostranství před kulturním domem uplynulou sobotu odpoledne účastníci folklorního setkání s názvem Sáharé. Krojovanou většinu tvořili místní lidé, z nichž muži drželi v rukou sekery, pily a dřevěné velké palice. Tak, jak chodili zpracovávat dřevo v dřívější době za těžkých podmínek do hor na úpatí Bílých Karpat pod horou Javorinou jejich pradědové, tzv. sáharé neboli dřevorubci.

V nejvýše položené obci na Horňácku si připomenuli pradávné živobytí sáharů | Foto: Antonín Vrba

Pojmenováním sáharé vznikl z kácení stromů, které krátili do sáhů. I letos putovali v průvodě účastníci za zpěvu a muziky na čele s koňským povozem z místa srazu na trasu přes dva kilometry dlouhou po silnici nad obec, na Kubíkův vrch. V lese skolili sáharé pár buků, které na místě očistili od větví. Kmeny poté vytáhalo koňské spřežení na okraj lesa, které se krátily pilou na sáhy. Při této činnosti si řezání pilou vyzkoušely i děti, které samy projevovaly zájem, což bylo sympatickým počinem.

Na druhé straně sešlosti pod dozorem místních hasičů už plápolal táborák, kde se opékala nad ohněm široko daleko vyhlášená Kružicova slanina. Krojované ženy nabízely přítomným stále vdolečky a v rukou chlapů kolovala voňavá, lahodná slivovice. Ke koštování byla také od návštěvníka z druhé strany Javoriny, ze slovenských Kopanic. Se zapadajícím sluníčkem se začali účastníci stěhovat z příjemného přírodního prostředí umocněného babím létem do prostor kulturního domu k vrcholu setkání. Mohli se ještě do půlnoci poveselit při besedě s horňáckou muzikou Petra Mičky a ochutnat přitom skvělou polévku - "novolhotskú kyselicu".

Připomenutí tohoto sáharského živobytí pořádá Obec Nová Lhota pod vedením starosty Antonína Okénky, který taky nechyběl vystrojen do kroje. Událost se konala po pětileté pauze a jako tradičně z minulých ročníků byla výborně organizačně zvládnutá.

„Letošní Sáharé se zase povedli. Počasí bylo skvělé. Modré mraky nad Novou Lhotou a pověstný horský vítr nezklamal. Horňácká muzika Petra Mičky byla dokonalá. Úžasná pohostinnost od organizátorů zde taky nechyběla, ale to je v této obci známo. S dvojicí synků jsme si to nakonec pěkně užili a tak to má být," pochvalovala si výšlap už v sále kulturního domu Eva McLean ze Sulic u Prahy, rodačka z Hodonína a současná chalupářka na Nové Lhotě.

