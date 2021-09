V soutěži požárního útoku vítězili hasiči z Hrubé Vrbky i Velké nad Veličkou

Za polojasného, i když větrného počasí se v neděli 22.8.2021 v odpoledních hodinách v Hrubé Vrbce uskutečnila na místním fotbalovém hřišti („Palinec“) soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce“, která je zařazená do Grand Prix okresu Hodonín. Tuto soutěž zahájil starosta obce Hrubá Vrbka, pan Pavel Gráf, který má nad touto soutěží záštitu. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a to: muži, ženy, smíšený dorost a muži nad 35 let.

Ze soutěže O putovní pohár starosty obce Hrubá Vrbka. | Foto: Archiv SDH Hrubá Vrbka.