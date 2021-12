Odpoledne se zde sešla skupinka žáků literárně dramatického oboru hodonínské Základní umělecké školy a po krátké zkoušce, přípravě kulis a ustrojení se do kostýmů děti nastoupily před několik desítek návštěvníků zoo na prostranství u výběhu lam a velbloudů. Po zazvonění zvonečku na úvod děti svému publiku zahrály zimní pohádku, v níž hlavními postavami byly dvě vločky Anežky. Pohádka byla navíc uvedena i zakončena pásmem vánočních říkanek i písní a naladila tak všechny přítomné do předvánoční pohody. Scénku, která byla k vidění během odpoledne celkem třikrát, s dětmi nacvičil pan učitel Petr Nýdrle. Ten letošní představení pojal jinak než jeho kolegové v předchozích ročnících, kdy děti ztvárňovaly betlémskou scénku s Marií, Josefem a narozeným Ježíškem.

Adventní odpoledne v zoo je již tradiční akcí, která je každoročně připravována ve spolupráci s malými herci z místní umělecké školy. Výjimkou byl loňský ročník, který byl kvůli epidemickým opatřením zrušen.

V areálu zoo navíc po celý advent probíhá vánoční hra Cesta do Betléma. Děti v doprovodu rodičů mohou během procházky po zoo u jednotlivých zvířat luštit tajnou šifru. Pokud se jim to podaří, budou na pokladně za správnou odpověď odměněny malým dárkem. V hale vzdělávacího centra je až do konce roku k vidění výstava s tipy na ekologické Vánoce. V plánu je také tradiční akce na Štědrý den - rozdávání dárků u šimpanzů ve 12:30 a komentované krmení kočkovitých šelem ve 13:00. Zoologická zahrada jev zimním období otevřena denně od 9:00 do 16:00 hodin.



Marie Blahová

Zoo Hodonín