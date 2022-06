Potkat se s kamarády, pomoci dobré věci a také přijmout požehnání před vacenovickým kostelem přijely na Hodonínsko šest stovek motorkářů. Tradiční setkání letos tamní Motobanda pořádala už po třinácté. Sbírka na srazu pomohla rodině nemocné dívky. Za pěkné fotky děkujeme Romanu Keglovi.

Ohlednutí za třináctým žehnáním motorek ve Vacenovicích. | Foto: Roman Kegl

Pořadatelé po srazu nešetřili chválou. "Tak jako každý rok to byla velkolepá podívaná - viděli jsme tu silničky, naháče, endura, cesťáky, choppery, customy, veterány, crossky, pitbiky, minibiky, ale i tříkolky, čtyřkolky, skůtry a babety. Summa summarum se nám tu sešlo necelých 600 pekelných strojů! Děkujeme všem, kteří přijeli! Velké díky patří těm, co vážili stovky kilometrů, jen aby přispěli na dobrou věc," napsali pořadatelé na sociální síti. Zdůraznili poděkování všem, kdo přispěli do veřejné sbírky pro nemocnou dívku. "Na transparentní účet Bibianky Grufíkové jsme odeslali 62194 korun. Kdo ji chce ještě podpořit, může poslat svůj příspvěk na transparentní účet 2300465423/2010," dodali pořadatelé.