Vánoce se blíží. Lidé v Hodoníně nakoupí originální dárky z šustí či slámy

V Masarykově muzeu v Hodoníně je již více jak 20 let zvykem že se v předvánočním období koná akce Vánoce se blíží… Také letošní rok nebude výjimkou a sál Evropa na Národní tř. 21 se od úterý 13. 12. do čtvrtka – 15. 12. 2022 v čase od 9.00 – 12.00 a 13.00-16.30 zaplní řemeslníky. A poprvé se tato akce spojena s ukázkami tradičních řemeslných technik a prodejem výrobků předvádějících uskuteční mimořádně pro širší veřejnost i v sobotu 17. 12. 2022 v čase od 13.00 do 17.00 hod.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Na akci se představí mnoho řemeslníků, kteří svůj um na akci prezentují již tradičně. | Foto: Se souhlasem Tomáše Gronského.

Díky tomu, že se nám podařilo získat finanční prostředky z Plánu národní obnovy Ministerstva kultury, která v projektu podporuje právě odborníky předávající a učící své umění různé skupiny návštěvníků, bude tento ročník výjimečný co do zastoupení předvádějících. Ozdobený smrček, světelná brána a milý betlém. Hodonín po setmění láká na advent Návštěvníci, kteří tuto akci navštíví, mohou obdivovat dovednost až tří desítek řemeslníků, kteří se zde během čtyř dnů prostřídají. Mají jedinečnou možnost se nejenom podívat na práci mistrů, ale také pod jejich dohledem si některé řemeslné postupy sami vyzkoušet. Ti kteří k nám zavítají si zde jistě rádi nazdobí vánoční perník, namalují vánoční baňku, vysoustruží hračku nebo si z drátku a korálků vlastnoručně vyrobí vánoční ozdobu. Dále si mohou vyzkoušet předení na kolovrátku, tkát na tkalcovském stavu, nebo drát peří. A jistě tady ocení, že si zde mohou přímo od výrobců zakoupit jako vhodný dárek pod stromeček keramický betlém, vyřezávané dekorativní předměty, háčkované a paličkované vánoční ozdoby, skleněné vitráže, vánočné ozdoby z korálků, figurky a dekorativní předměty z kukuřičného šustí, vánoční perník, staročeský perník, výrobky z včelího vosku, dekorativní věci z proutí, slámy, pedigu, loutky, dřevěné formy na perník, máslo, sýr, nebo broušené sklo. V Želeticích si vlastnoručně vyrobili svojí adventní chloubu. Chybí jen Ježíšek Pro školy Masarykovo muzeum připravilo doprovodný zvykoslovný program s názvem Vánoční klubíčko. Když babička upustí klubíčko, začnou se dít věci. Tak třeba se zakutálí k jedné ze zimních činností, a to ke zpracování vlny. Když ho děti budou následovat, mohou si vyzkoušet různé masky postav z lidových zvyků a pověstí, uplést si obří vánočku nebo si vyrobit netradiční ozdůbku na stromeček. V rámci akce budou vystaveny vánoční ozdoby z různých období a materiálů. A menší výstavkou se nám zde představí jemné práce z rukou krajkářek ze Strážnice, Bzence a Veselí nad Moravou. Odpoledne každého dne a především sobota 17. 12. budou věnovány rodinám s dětmi a seniorům. Dětský návštěvník si může s pomocí rodičů a doprovodného pracovního listu projít vánoční program a vyzkoušet si řadu řemeslných technik u jednotlivých řemeslníků. Jako bonus si každý návštěvník může zde ve výstavních sálech projít velice zajímavou a unikátní výstavu Šlechta a šlechtictví po roce 1918. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tomáš Gronský Masayrkovo muzeum v Hodoníně