Jako každý rok se na velikonoční svátky a obecně všechny svátky připravujeme asi dva týdny dopředu krásnou tématickou výzdobou, kterou si tentokrát vzaly na starost teta Iva s tetu Ivanou. A že se jim to tentokrát opravdu povedlo! U vchodu nás zdraví dřevění králíčci s barvami jara.

I když se letošní rok do Velikonoc zapletl covid, od tradic jsme neupustili. Holky za pomocí tety Elišky nachystaly ráno na Velikonoční pondělí takzanou Šlahačku. Předem nabarvená vajíčka, beránek od Sáry, anebo chlebíčky, to vše nám klukům holky nabídly. Kdo by takové nabídce odolal. Navíc, nenecháme přece ty naše holky uschnout.

Filip

Dětský domov Hodonín