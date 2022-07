Masarykovo muzeum v Hodoníně odhaluje roušku tajemství tarotových karet

Jako oslavu sta let českého tarotu uspořádalo Masarykovo muzeum v Hodoníně výstavu s názvem Tarot-hra pro zasvěcené nebo blázny. Tu je možné shlédnout v Sále Evropa až do 18.9.2022. Návštěvníci se na ní mohou kochat tarotovými kartami od osmnáctého století až do současnosti a dalšími předměty spojenými s výkladem budoucnosti. Děkujeme paní Hromkové za dnešní příspěvek.

Na výstavě Tarot – hra pro zasvěcené nebo blázny v Masarykově muzeu v Hodoníně ve výstavních sálech na Národní tř. 21 se návštěvníci mohou seznámit s historickými i současnými tarotovými kartami. | Foto: Se souhlasem Anny Hromkové.