Dvakrát ročně se mohou místní, kterým se narodili potomci, zúčastnit nejen tradičního Vítání občánků, ale poměrně nově také sázení stromů života za děti narozené v daném roce. Akce je součástí projektu Sázíme budoucnost, jehož cílem je zasazení deseti milionů listnatých stromů v České republice. Do projektu je již čtvrtým rokem zapojeno také město Veselí nad Moravou.

Město každoročně umožňuje rodičům nejen výsadbu stromu věnovaného jejich dítěti. Upomínkou se dětem do budoucna stává dřevěná cedulka se jménem upevněná na vybraný strom. „Je to taková pěkná připomínka. Každé narozené dítě dostává strom a doufáme, že se o něj bude starat, zalévat, a tak jak bude růst strom, budou růst ratolesti,“ komentuje veselský starosta Petr Kolář.

V neděli 16. října došlo k letošnímu druhému sázení, které se, tak jako každý rok, uskutečnilo den po oficiálním přivítání dětí do života na radnici. Výsadba byla tentokrát směřována do městské části Milokošť. „V průběhu dne bylo zasazeno 35 stromů života. Je to takové pěkné završení slavnostního víkendu vítání občánků ve Veselí nad Moravou,“ dodává starosta.

Simona Dufková

Veselí nad Moravou