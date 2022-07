„Cenu města Veselí nad Moravou lze udělit pouze takové osobnosti, která se buď významnou měrou zasloužila o rozvoj města, nebo se výrazně prosadila ve společenské, politické, vědecké, technické nebo hospodářské oblasti nebo která dosáhla významných úspěchů na poli uměleckém, sportovním, či literárním,“ upřesnil ve své řeči veselský starosta Petr Kolář.

Právě taková kritéria splňuje herec, scénárista, režisér, dokumentarista, spisovatel a vysokoškolský pedagog doc. Břetislav Rychlík, kterému věnoval pár vlídných slov také autor laudatia a jeden z hostů Horňáckého večera, spisovatel Josef Holcman: „Břeťovou předností i darem je, že má rád lidi, vyslechne jich davy a pak o nich a jejich povahách hraje, píše, točí filmy a inscenuje divadelní představení. Máme štěstí, že se v tomto, jinak kormutlivém světě zjevuje veselý Veselan z Veselí nad Moravou, který v sobě nese potřebu a poselství sdělit, že člověk ani dnes není ztracen, že je tvorem společenským, a že mu divadlo nebo realita prohnaná okem kameramana může přinést očistu či úlevu od kybernetického času.

“Horňácký večer přilákal řadu nejen místních obyvatel, a to i přes teplotní rekordy. Návštěvníci pořadu měli možnost pestrého občerstvení. Celý podvečer se nesl ve znamení horňáckých písní, ale i tanců. Diváci měli možnost shlédnout vystoupení nejen vynikající Horňácké cimbálové muziky Petra Mičky spolu s “majstrem“ Martinem Hrbáčem, ale rovněž tanečníků malé horňácké taneční skupiny. Mimo jiné i oceňovaný Břetislav Rychlík obohatil večer svými historkami a zážitky ze života. Laureát zavzpomínal také na své vazby s městem: „Já jsem se do toho Veselí pořád vracel, pořád. Je fakt, že my to tu opouštíme asi po šedesáti čtyřech letech. Opouštíme sice barák, ale ta vnitřní stavba samozřejmě drží.“

