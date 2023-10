Veselí ožilo kroji a písněmi. Opět po roce se konaly tradiční Andělské hody

autor externí

Víkend na přelomu září a října se Veselí nad Moravou nesl v duchu tradičních Andělských hodů. Tato oblíbená akce, která rok co rok přiláká do ulic města stovky návštěvníků, proběhla i letos, a to navzdory krátké sobotnímu přeháňce. Srdcem slavnosti bylo náměstí Míru, kde se v průběhu celého víkendu odehrávala řada tradičních událostí, včetně stavění máje. Došlo také na výběr nejlepšího burčáku i průvod krojované chasy na ozdobených koňských povozech.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Veselí ožilo kroji a písněmi. Opět po roce se konaly tradiční Andělské hody | Foto: Se souhlasem Vojtěcha Peši

Oslavy odstartovaly v pátek odpoledne stavěním máje. Letošní "mája" byla vysoká třicet metrů a stávěla se tradičním způsobem - za pomoci dlouhých tyčí a provazů. Páteční podvečer pak zpříjemnily svým vystoupením DH Šohajé, CM Fraj, Veselský mužský sbor, SLPT Radošov, DFS Štěpnička aj. V sobotu ráno se konal tradiční košt burčáků. Ocenění za nejlepší burčák získalo vinařství Bílé Karpaty. Po koštu začal průvod krojované chasy na ozdobených koňských povozech. Průvod začal od Zarazic, kde vyzvedl mladší stárky, a pokračoval do Milokoště, kde vyzvedl staršího stárka Radima Silnicu a starší stárku, která byla letos až z Londýna. Průvod se přesunul na veselskou radnici pro povolení hodů a získání hodového práva a následně ke kostelu Svatých Andělů strážných pro požehnání. Nakonec se všichni přesunuli opět na náměstí Míru a hodový večer mohl pokračovat v místním Kulturním domě, kde proběhla hodová zábava. GALERIE: Svatováclavské slavnosti okouzlily Břeclav. Zpívala Filipová i Ďurica Nedělní mši svatou odloužil v místním kostele svatých Andělů strážných nový veselský děkan O. Andrzej Bystrzycki. Třídenní oslavy byly zakončeny odpoledne komorním koncertem skupiny Jefis Duo v radničním atriu. Tato energická dvojice, houslista Pavel Fischer a akordeonista Jakub Jedlinský, představila strhující spojení world music, klasické hudby a jazzu. Andělské hody se tak opět zapsaly do historie obce Veselí jako třídenní slavnost plná radosti, hudby a tradičních hodových zvyků. Bez ohledu na krátký deštík se počasí celkově vydařilo a náměstí Míru bylo po celou dobu hoden plné hudby a veselí. Místní obyvatelé i návštěvníci se mohli těšit na bohatý program plný tradičních událostí a zábavy.