Oproti loňskému roku, kdy jsme u nás v Bořeticích pořádali pouze jednodenní zábavu pro místní občany, letos hody trvaly tradiční tři dny a předcházelo jim i páteční ruční stavění máje a sobotní předhodovní zpívání. Situace a podmínky hodů byly příznivější, protože byly povoleny akce s větším počtem lidí a dokonce bylo i prvním dnem našich hodů povoleno tančit. Děkujeme Ivě Pazderkové za pěkný příspěvěk a Marku Topolářovi za krásné fotky.

Bořetice slavily svoje tradiční krojované hody. | Foto: Marek Topolář

Pořádat v dnešní nejisté době jakékoliv akce nese velká rizika. Měli jsme však zkušenost z předchozího léta a řídili jsme se aktuálními hygienickými pravidly. Letošní hody byly jiné i z důvodu kopání nové kanalizace v naší obci. V hodovní úterý nás například zaskočil bagr parkující na silnici. Museli jsme se tedy v našem průvodu rozdělit a jít po jednom. Všichni to ale brali s humorem a věřím, že to letošnímu hodování přidalo na autentičnosti. Za zmínku stojí i to, že letošní stárci obnovili tradici májek, které společně s chasou postavili před domy stárek. Za stárky můžu říct, že se hody vydařily a maximálně jsme si je užili. Po loňských (ne)hodech si možnosti pořádat a užívat hody ve vší parádě vážíme o to víc! Jsme vděční za naše krásné tradice, ve kterých můžeme dále pokračovat.