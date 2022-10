Výklad byl tak poutavý, že člověk má zpětně pocit, jako by cestoval v čase a vrátil se do doby na přelomu století do doby velikánů umění, kde se protíná malá obec Kněždub s velkolepou Paříží Belle Époque. Do doby, kdy k nám na Slovácko jezdili za Jožou velikáni jako August Rodin nebo Alfons Mucha.

Zkrátka i malý zapomenutý Kněždub má své genius loci, které se v pravý okamžik umí projevit.

Děkujeme obci Kněždub, že nám umožnila tento nevšední zážitek.

Martin Jurček

