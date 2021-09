Zamračeno. V duších některých dětí, které se po prázdninách nuceně vrátily do lavic, především pak na obloze. První školní den v posledních letech zpravidla provází nevlídné počasí. Letošní den 1.9. byl jiný, slunnější. Snad bude povedený i celý akademický rok a nerozdrobí ho znova koronavirus. Do 1. tříd letos nastoupilo 138 žáčků (87 ZŠ J. A. Komenského, 43 ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, 8 ZŠ a MŠ Bohuslavice).

Foto: Archiv města Kyjov.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.