Náš čtenáře, Rostislav Sklenský je sportovní fanoušek. Učaroval ho motokros a tímto by chtěl vzdát hold jezdkyni Karolíně Boučkové z Šardic. Za jeho příspěvek mu děkujeme a odvážné Karolínce přejeme mnoho úspěchu v jejím náročném koníčku!

Malé Karolíně to na motocyklu opravdu jde. | Video: Rostislav Sklenský

Celá to začalo tím, že můj synovec jezdí motokros. Pořád mi vyčítal, že se na něj nedojdu podívat a mám to do Karlína, kde se závody na motokrosové trati pořádají, blízko. Jednou jsem tedy na závod jel a zase se po dlouhých letech vrátil zpět k tomuto sportu. Jen tak jsem pořídil pár fotek pro synovce i jeho (dnes i mé) kamarády a ti byli z fotek nadšení.