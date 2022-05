Jelikož hodně z nás je původem z Ratíškovic a toto místo je pro nás srdeční záležitost, rozhodli jsme se, že u příležitosti našeho 10. výročí odprezentujeme v Ratíškovicích celou svou dosavadní historii. Jinými slovy, otevřeli jsme svůj archív a představili to nejlepší, co jsme doposud vyprodukovali. Měli jsme i několik vzácných vzorků v omezeném množstí, které jsem se rozhodli odreprezentovat právě na této vyjímečné jarní akci. Návštěvníci mohli ochutnat také vína, která ještě nebyla uvedena do prodeje, ale mají dle nás velký potenciál. Návštěvníci měli možnost ochutnat i vzorky vín, která získala ve světě mnohá ocenění a nejsou již dlouhou dobu v prodeji.