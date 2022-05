První máj ve Strážnici. Alegorické vozy, pochod při Písni práce a cukrová vata

V zámecké zahradě si pro návštěvníky připravili Bzenečtí vinaři od odpoledních hodin Májovou ochutnávku vín. Už při příchodu k zámku nás vítaly tóny cimbálové muziky a cinkot skleniček s vínem. Letos se tu sešlo přes 150 vzorků – prezentovali se tu jak větší, tak nově i menší místní vinaři a návštěvníci mohli vyzkoušet, co si jejich chuťové pohárky žádaly. K dobrému vínu patří i dobré jídlo, které bylo rovněž k mání a nesměla chybět ani pomyslná tečka na závěr – vynikající kafíčko z místní pražírny.

Byl jsem příjemně překvapen, kolik návštěvníků se tu sešlo. Někteří se procházeli, jiní to pojali jako piknik v trávě a další jako příjemné setkání s přáteli. Každopádně na všechny přítomné dýchla atmosféra místa samotného a znovu se potvrdilo to, co stálo na transparentu při procházení zámeckou bránou, a sice, že BZENECKÝ ZÁMEK ŽIJE a je to místo jako stvořené k setkávání se a společnému trávení příjemných chvilek. Takového místa je třeba si vážit a buďme šťastní, že něco takového máme a můžeme říct – JE TO NAŠE- tedy aspoň prozatím, tak si to nenechme vzít. Vidíte sami, když je chuť a vůle, jde všechno.

Nesmírný dík patří organizátorům, spolku Bzenečtí vinaři a všem ostatním, kteří se podíleli na tom, aby se tato skvělá akce mohla uskutečnit.

Petr Kalnický