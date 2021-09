Všichni žáci byli usměvaví, měli nové aktovky a všichni - hlavně my pedagogové i rodiče doufáme, že nás čeká klasický školní rok. Těšíme se na učení nejen ve školních lavicích, ale i na školní zahradě, v lese nebo v knihovně. Někteří žáci se těší i na vyučování u počítače, ale všichni doufáme, že tato výuka bude jen zpestřením a obohacením školního vyučování.

V letošním školním roce 2021/2022 nastoupilo do naší Základní školy T. G. Masaryka Šardice 13 žáků do 1. třídy, ve které bude třídní učitelkou Jarmila Mokrá.

Po dlouměsíčních prázdninách začal ve středu nový školní rok. Děti jsou plné očekávání a nejdramatičtější období nastává zejména prvňáčkům, kteří vstupují do úplně nového prostředí. Začátek školní docházky však není jen o povinnostech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.