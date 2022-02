K pamětní desce na zdejší škole jsme položili kytici růží, které symbolicky připomínají krásu jeho veršů, džbán čiré vody, jíž si máme vážit a nesmíme zapomínat, jak moc je pro nás důležitá a také světlo, které nás provází po celý náš život.

Každý účastník obdržel mapku pochodu i s básní Jana Skácela Znorovy v noci.

Retro strážnické nádraží: Ajznboňák a lokomotiva jako ze vzpomínek vojáka Švejka

Trasa byla dlouhá 7,6 kilometru. Vedla okolím obce a částečně jsme procházeli i některými ulicemi. Při krátkých zastávkách recitovaly místní ženy verše tohoto moravského básníka. Po občerstvení čajem a svařákem došlo i na zpěv nejen Skácelovy zamilované písně.

Literární soutěž Slavkovské memento má již vítěze. Vyhlašovat je budou na zámku

Na pochod se nás do noci vydalo přes 130. Někdo se v průběhu našeho putování přidal, jiný zase odpojil, aby byl s dětmi včas doma. Byl to krásný únorový večer. Poetický i drsný zároveň. Byl to večer, který jsme věnovali našemu rodákovi Janu Skácelovi.

Františka Kolská