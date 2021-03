Březen bývá každoročně měsícem čtenářů. Kdo si ale chce počíst, má letos povětšinou smůlu. Knihovny i knihkupectví jsou zavřené, v lepším případě fungují výdejní okna. I proto se náš spolek LESOBOR rozhodl ve Vracově instalovat knihobudku pro bezplatné půjčování a výměnu knih.

Knihobouda ve Vracově má velký úspěch. FOTO: Archiv spolku | Foto: Deník / VLP Externista

V minulosti se u nás ve Vracově knihobudka nacházela v budově nádraží, správa železnic si ale stanovila takové podmínky, že město od projektu odstoupilo. I my jsme se střetli s úředním šimlem, když po našem spolku, který za 15 let existence neměl v kase ani korunu, železničáři chtěli nájemné 1200 korun ročně za to, abychom mohli knihobudku (udělanou za vlastní peníze ve volném čase) umístit na jejich pozemku a zvelebit tak veřejný prostor. Nakonec jsme budku umístili po domluvě s městským úřadem na obecní pozemek nedaleko nádraží a už druhý den byly skoro všechny knihy a časopisy rozebrané.