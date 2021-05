Naše čtenářka, Helena Kukulišová, žije ve Veselí nad Moravou, ale s městem Bzenec je úzce spjatá. Dojíží tam za prací a občas si udělá procházku po krásném okolí. Kam chodí nejradši si přečtete v následujícím příspěvku, za který ji děkujeme!

V Bzenci se nachází kaple sv. Floriána, patrona hasičů. | Foto: Helena Kukulišová

V Bzenci pracuji víc než 30 let, je to taková moje srdcovka. Je tam plno nádherných míst, které také ráda fotím. Mým oblíbeným místem je kaple svatého Floriána, kam se chodím projít sama nebo s kamarádkou. Je to takové trochu magické místo a když je krásná viditelnost, tak je z tohoto místa úžasný výhled na město i okolí. Je tam klid a pohodička.