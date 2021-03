Na základě vládních opatření bylo nově povoleno také půjčování formou výdejního okénka. Zájemci o literaturu tak mohou využít další možnosti převzetí nejen knih, ale také audioknih, jimiž Městská knihovna Hodonín disponuje v úctyhodném množství. Objednávají se stejně jako knihy, přes katalog, e-mailem nebo telefonicky. Pracovník knihovny pak zájemce informuje o osobním převzetí. Co se týká návratu zapůjčených knih i audioknih, mohou čtenáři opět využít výdejního okénka, anebo návratového boxu, který je umístěn při vstupu, na hlavní budově knihovny.



Městská knihovna Hodonín vychází svým čtenářům vstříc v mnoha ohledech. Bezesporu vstřícným krokem je i zavedení donášky do domu. Tato služba je určena pro čtenáře se zdravotním postižením a omezenou pohyblivostí. Jedná se o nově zavedenou službu ve zkušebním provozu, která určitě nalezne své uplatnění, poněvadž lidé, kteří nemohou přijít osobně, nechtějí přijít o četbu knih ani poslech audioknih.

Čtenáři a příznivci hodonínské knihovny jsou neustále v obraze, i co se týče akcí knihovny. Ta i v době pandemie vyvíjí aktivity, na které byli návštěvníci zvyklí. Místo osobních setkání probíhají on-line přenosy autorských čtení, her, cvičení. Hodonínská knihovna je jako jedna z deseti v republice zapojena také do unikátního projektu Spisovatelé do knihoven.



Zaměstnanci knihovny jsou s okolím ve spojení prostřednictvím sociálních sítí. Pestrý program je přichystán na Březen – měsíc čtenářů. Stačí si najít stránky www.knihovnahod.cz , pravidelně sledovat informace nebo si vybrat některou z nabízených akcí.

Alexandra Stušková

Městská knihovna Hodonín