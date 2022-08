Tentokrát jsme se rozhodli vyrazit směr Moravský Kras a objevit zde zajímavá místa. Vyrážíme jako obvykle v pátek v podvečer a kvůli dopravní zácpě u Brna nás navigace vede alternativní, ale delší cestou. Proto míříme rovnou ke kempovacímu spotu a vzhledem k blížící se bouřce ani nevytahujeme veškeré vybavení. Zjišťujeme, že jsme u nějakého bývalého tábora a je to tam celkem strašidelné. V kadibudce je místo klasického okýnka ve tvaru srdce tvar ďáblovy hlavy. Bouřka přechází a my si konečně zakládáme kemp a začínáme plánovat další den. V noci ještě přijíždí další skupinka, která se k nám připojuje.

Sobotní ráno je krásné, ale vzhledem k předchozím bouřkám trochu chladné. Užíváme si snídani mezi stromy a co nejdříve vyrážíme směr Macocha. Přijíždíme na parkoviště, kde od nás vybírá vstupné postarší dáma. Asi zrovna chytla druhý dech, protože je velice veselá a přátelská, tak s ní vtipkujeme. Jdeme do infocentra a zjišťujeme, že jsme měli obrovské štěstí. Rezervace na prohlídku jeskyní byly na netu plné, ale na místě jsme vstupenky pořídili. Pokračujeme na vyhlídku nad Macochou a kocháme se krásným výhledem. Dále volíme směr k Punkevním jeskyním, kde máme prohlídku a jdeme dolů asi dva kilometry dlouhou stezkou. Následně vstupujeme do jeskyní. Já jsem naprosto fascinovaný krápníkovou výzdobou v jeskynních dómech. Potom nastupujeme do lodičky a plujeme po slepém rameni řeky Punkvy.

Dalším místem k návštěvě je vesnice Rudice, kde máme více cílů. Prvním je rudický větrný mlýn holandského typu. Navštěvujeme kiosek a pár spolucestujících si dává vychlazeného zrzka. Vstupujeme do mlýnu, kde je třípatrové muzeum, které odhaluje styl bydlení lidi v minulosti, dále historii těžby v okolí a příběhy o objevování nedalekých jeskyních systémů. Dalším místem je Rudické propadání a nedaleký bývalý kaolinový lom, který je opravdu úchvatný. Po delší procházce se vracíme k autům a jedeme směr na další místo bezkempu. Místo je opravdu hezké a vybavené, ale my máme v plánu na noc odjet na Brněnskou přehradu na ohňostroj na akci Ignis Brunensis. Na přehradě je opravdu krásně a moc se nám líbí světelná show pomocí dronů. Po půlnoci se vracíme zpět na kempovací spot a uleháme ke spánku.

Poslední den naší výpravy navštěvujeme kostel a zámek Křtiny a nedaleké retro muzeum s cukrárnou, kde si pochutnáváme na výborných dezertech. Následně jdeme něco málo přes deset kilometrů po Sluneční stezce, která bohužel nebyla v moc dobrém stavu a exponáty byly poničené. Po vyčerpávající cestě se rozdělujeme a část expedice razí směr domov. My s Verunkou pokračujeme ještě na Býčí skálu, starou huť u Adamova a ke krásnému samoobslužnému lesnímu baru u Jáchyma. Blíží se večer a my už zase razíme směr domov. Ach jo, ten víkend na cestách vždy tak rychle uteče! Ale už se těšíme na další.

Matěj Hink, Lenoši na cestách