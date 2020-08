Rozkvétá vřes a podyjská vřesoviště se barví do růžovofialova. Vřes obecný u nás roste často v místech, kde dříve býval světlý listnatý les. Po vykácení (už před několika staletími) se na těch místech pásl dobytek. Plochy jsou to neúrodné, skalnaté, písčité, a tak nebyly vhodné na zakládání polí nebo vinic.

Vřesoviště v Podyjí rozkvétají. | Foto: Veronika Králová

Vřesu se tam dařilo, protože je to keřík stálezelený nebo opadavý jen zčásti, a tak nemusel každoročně vynaložit všechny síly na to, aby zcela obnovil své nadzemní části. Měl před ostatními rostlinami na jaře náskok a svého území se držel zuby nehty.

Protože pastva vřesovištím prospívá, můžete na nich zase potkat stáda ovcí nebo exmoorských koní. Pokud byste se rádi vydali na celodenní, zhruba dvacetikilometrový výlet po vřesovištích, vyrazte ze Znojma na Kraví horu, přes Konice, Popice a Havraníky, na Fládnitzské vřesoviště a rakouský Heiliger Stein až k větrnému mlýnu u Retzu a pak přes vršek Gollitsch na vlak, který vás za pár korun doveze zpátky do Znojma.