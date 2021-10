Celé to byla velmi příjemná a autentická příprava na blížící se hodovou slavnost naší obce.

Slovácký soubor Lúčka se po delší covidove pauze opět dočkal vystoupení. A to v rámci akce Podzim na dědině, kterou pořádal Národní ústav lidové kultury Strážnice minulou neděli.

Slovácký soubor Lúčka ve Svatobořici-Mistříně netřeba představovat. Je to soubor místních i přespolních chlapců a děvčat, který se zaměřuje na tance z Dolňácka. Ve spolupráci se Slováckým krúžkem a za doprovodu dechové hudby se představili na akci Podzim na dědině. Děkujeme paní Ivetě Gongalové za poskytnutí fotografií.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.