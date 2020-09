Závodní trať čítající celkem 30 etap přesunula start oproti loňsku do kempu v Dolní Lomné, kde se v sobotu 5.9. startovalo již za tmy ve 20minutových rozestupech. Běžci přes náročné hory i krásné bory pak našli cíl na rovinaté Jižní Moravě, přesněji v amfiteátru v Mikulově, kam postupně dobíhali od nedělního brzkého odpoledne. Náročnou trať zdolal nejrychleji v čase 26 h 18 min 22 s tým AC GoMango Högner z Hradce Králové ve složení Jan Benko, Petr Pradáč, Miloš Nouzovský, Martin Simon, Libor Odvářka, Marek Pytlík, Tomáš Soukup, Petr Baláš, Bohumil Jirout a Marcela Rambová.

„Dvakrát jsme zakufrovali, ale nepatrně. Víme, že tenhle typ závodu je hodně o logistice, mít dobře promyšlené přesuny aut, nastudované trasy, aby se vědělo, co kdo má dělat“, říká kapitán vítězného týmu Petr Baláš a pokračuje: „Organizace byla bezvadná, ten koncept funguje dobře. Na předávkách nebyly tlačenice, byli tam milí lidi. My jsme si to užili moc! Krásná krajina, úžasná trasa, to je to, co nás sem přivedlo.“

Hory Bory se od ostatních běžeckých štafetových závodů liší právě tím, že po celé trase vedou nádhernou krajinou. Z náročnější horské trati v Beskydech, Javornících a Bílých Karpatech postupně běžci s ubývajícími silami přechází do rovinatého kraje vína kolem Pálavy. Týmy po 6-10 běžcích závodí v kategoriích smíšené nebo čistě ženské.

„První ročník přinesl spoustu poznatků, co udělat jinak či lépe, a tak jsme se s celým týmem snažili, abychom letošní závod posunuli o kus dál“, říká šéf závodu Marek Dvořák, který je sám i aktivní běžec a účastní se různých závodů. „Počasí naštěstí vyšlo lépe, než vypadla předpověď, i když běžci v noci ze soboty na neděli bohužel zmokli. Do cíle doběhly všechny týmy a atmosféra v cíli byla skvělá. Všem závodníkům, partnerům a pořadatelům patří velký dík. Na předávkách jsme opět využili pomoc z řad místních. Nešlo např. jen o hasiče, ale i o starosty, kteří měřili na předávce čas hned v několika obcích.“

Druhý ročník právě skončil, ale účastníci se již pomalu mohou těšit na ročník třetí, který se uskuteční opět začátkem září 2021. Přípravy začnou již za pár týdnů. Výsledky závodu: www.horybory.cz

Marek Dvořák