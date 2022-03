Mikulčický les láká na medvědí česnek. Skvěle chutná a navíc je léčivý

Výlet zavedl do kraje Moravského Toskánska, z Násedlovic do Hovoran. Národní přírodní památka Na Adamcích, to jsou stepní stráně, kde se na jaře vyskytují chráněné a ohrožené teplomilné a suchomilné druhy rostlin a živočichů. Roste zde například stepní druh kavyl Ivanův i vláskovitý, dále hlaváček jarní, koniklec velkokvětý, významný je výskyt kriticky ohrožených druhů hadince nachového a lýkovce vonného.