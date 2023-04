Z hecu se v Ratíškovicích stala místní tradice

„Slavíme narozeniny, my máme přání jediný, buďte zdraví, buďte zdraví, plní elánu.“ Už 40 let a přitom to celé kdysi jen tak z „hecu“ vymyslel pan Pavel Vacenovský. Bez něj, jeho manželky Marie a následně paní Heleny Vybíralové a dalších organizátorek bychom dnes neměli největší turistickou akci naší obce.

Z hecu se v Ratíškovicích stala místní tradice | Foto: Pořadatelé

Ta láká a potěší hlavně ty (místní, přespolní i zahraniční), kteří nechtějí v den státního svátku, tj. 8. května (Den vítězství) lenošit nebo pracovat ve vinohradu, ale mají chuť užít si sami, s rodinou, přáteli, čtyřnohými miláčky nebo kolegy aktivní odpočinek na některé z připravených tras. Tu si každý vybere dle svých preferencí (pěšky/cyklo) a podle své fyzické zdatností (10 – 70 km). Ano, celých těch předchozích 110 slov mluvím o Pochodu kolem Ratíškovic, jehož jubilejní 40. ročník už za pár dní odstartujeme a oslavíme svými výkony a hromadným huronským pokřikem na letním parketu Spolkového domu Ratíškovice. Chasa z Kněždubu při obchůzce po šlahačce navázala na tradice svých otců a dědů Na památku si letos odnesete, i díky sponzorům, více než jen oblíbenou medaili a diplom. Bude to kumulace endorfinů, živé hudby a tance spolu s hudební skupinou Savana. Chybět nebude ani osvěžující pití, dobré jídlo z udírny a grilu od Veverkových z Vacenovic, tradiční ruční výrobky k prodeji na minijarmarku a dalšího, co pro Vás chystáme. Tak co, přidáte se? Všichni jste srdečně zváni!

Dagmar Kántorová