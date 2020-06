Na věži jsou kromě elektronické zvonkohry instalovány dva dalekohledy, které přiblíží daleké výhledy. Výstupy na věž zajišťují zaměstnanci Regionálního centra Hodonín, kde pořídíte i vstupenky.

Centrum je otevřeno denně, kromě pondělí, v době od 9.00 do 16.00 hodin, od června do 17.00 hodin. Vstup na věž je možný pouze s ochrannou dýchacích cest. Vstupné pro dospělé je 30 Kč, pro děti je to polovina.

Josef Horníček, Petra Kotásková