Zbystřete, máte-li rádi přírodu. Ekocentrum Dúbrava připravilo soutěž pro děti, která rozšíří jejich znalosti, vyzkouší fantazii i důvtip.

Děti zabaví Ekocentrum Dúbrava soutěží | Foto: archív města Hodonín

Po dobu šesti týdnů budou děti ve třech věkových kategoriích (3 až 6 let, 7 až 10 let a 11 až 14 let) plnit celkem 36 úkolů. První série pro tento týden je již vyvěšena na facebookových stránkách Ekocentra.