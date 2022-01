V monografii Cundrla: zjevit obraz se autor Filip Gorazd Martinek, filozof, historik umění a duchovní Církve československé husitské pouští do života a díla pohříchu opomíjeného slováckého malíře Františka Cundrly. Kromě faktografie a vzpomínek se dotýká i obecnějších témat, na něž Cundrlovo dílo poukazuje a z těchto je zejména otázka lokální identity něčím, co rezonuje celou knihou a co představuje velmi aktuální přidanou hodnotu.