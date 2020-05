Po karanténní odmlce mohou zájemci v Hodoníně opět navštěvovat kurzy trénování paměti. Informace a podrobnosti získají v Regionálním centru Hodonín.

Trénování paměti se u nás na regionálku znovu rozjelo. Každé úterý, vždy v čase od 14.30 do 15.30 hod, si můžete do konce května procvičit mozkové buňky s Mgr. Zdeňkem Glozem. Pokud Vám to nevyjde, cvičení si můžete na regionálním centru vyzvednout kterýkoliv den, kromě pondělí.