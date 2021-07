Každoročně od vás na konci školního roku dostáváme spoustu květin a dárků, kterých si velmi ceníme a dělají nám radost. Konec tohoto školního roku se ale nese ve znamení tragických událostí, které se staly nedaleko od nás. Proto si myslíme, že důležitější a prvořadá je pomoc lidem, které postihlo tornádo.

Proto jsme ve výzvě požádali rodiče a děti, aby letos místo květin a dárků, které by nám učitelům na konci školního roku koupili, vložili částku v hodnotě tohoto dárku do obálky a odevzdali třídním učitelům. My za vybrané peníze poté nakoupíme powerbanky či jiné potřebné věci, nebo částky předáme přímo poškozeným školám nebo lidem, ať si pořídí, co je třeba.

Do naší školy volají zástupci z dalších a dalších škol a komentují u našeho příspěvku, že se k pomoci přidávají. Příspěvek měl za dva dny přes dva tisíce sdílení napříč celou republikou. Jsem za to ráda a jsem vděčná i svému týmu, který je stejného ražení jako já a pomáhá všude, kde se dá.

Momentálně máme zprávy, že se k naší "výzvě" přidaly školy a školky: Dambořice, Lukov, Frýdlant nad Ostravicí, Rimice, Kostelec, Vracov, Ježov, Horní Lideč, Plzeň sever a zřejmě i další mimo region. S dotazem na konkrétní potřeby zasažených škol a obcí se obrátíme přímo na jejich vedení.

Netušili jsme, že tato výzva bude mít až takový dosah a věříme, že i kapka v tomto moři pomoci bude pro potřebné přínosem.



Andrea Chludilová

za kolektiv ZŠ Žeravice