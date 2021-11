Podzimní příroda dokáže vyčarovat kouzelné scenérie a přesvědčujeme se o tom na každém kroku. Jak bohatou paletu barev namíchal "Mistr podzim" tentokrát, se přesvdčila paní Eva Pipalová. Děkujeme za poskytnutí fotek i za pěkný tip na výlet.

Vycházku z Žebětína k Velké ceně a Helenčině studánce si autorka fotek nazvala jako Zamykání lesa. | Foto: Eva Pipalová

Cesta vedla z brněnského Žebětína ulicí Výpadní k Velké ceně do místa, kde se říká U obrázku a potom k Helenčiné studánce. Dále se výletníci mohou vydat přes Horákův žleb k bažantnici a zpět do Žebětína. Les hýřil zlatou barvou, byl to balzám pro oči i duši.